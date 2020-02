Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach - Tabakgeschäft überfallen - Zeugen gesucht

Gernsbach (ots)

Am Freitag gegen 18:30 Uhr hatte ein unbekannter Mann ein Tabakgeschäft in der Jakob-Kast-Straße überfallen. Er nahm Bargeld, mehrere Stangen Zigaretten und sechs Orientteppiche an sich. Der Mann hatte eine Faschingsmaske vor dem Gesicht, war 170-175 cm groß, hatte eine kräftige Statur, Glatze mit seitlichem weißem Haaransatz, sprach deutsch mit hiesigem Dialekt, trug Handschuhe und hatte eine Stichwaffe dabei. Nach bisherigem Ermittlungsstand war vermutlich eine zweite Person mit einem Auto an der Tat beteiligt. Das Polizeirevier in Gaggenau bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 07225/98870.

