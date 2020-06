Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Nach schwerem Raub - 1186 Tage Haft nach Festnahme durch Bundespolizei

Aachen (ots)

Am 03.06.2020, gegen 17:00 Uhr, kontrollierte die mobile Einheit der Bundespolizei einen 40-jährigen Mann am Grenzübergang Bildchen in Aachen. Nach einem schweren Raub in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung musste er zunächst einen Teil seiner ursprünglichen Freiheitsstrafe von 8 Jahren verbüßen. Anschließend war er abgeschoben worden. Jetzt ging er den Essener Bundespolizisten ins Netz. Sie vollstreckten den Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Aachen. Durch den Verstoß gegen eine bestehende Wiedereinreisesperre muss der 40-jährige jetzt weitere 1186 Tage Restfreiheitsstrafe in einer Justizvollzugsanstalt verbringen.

