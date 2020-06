Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Randale im RE 4 stellte sich als Angriff auf 30-Jährigen heraus - Bundespolizei sucht Zeugen

Witten - Dortmund - Oberhausen (ots)

Gestern Nacht (3. Juni) wurden Einsatzkräfte der Bundespolizei zum Hauptbahnhof in Witten gerufen. Dort sollte es im RE 4 zu Randale gekommen sein. Wie sich herausstellte, wurde dort ein 30-jähriger Mann durch mehrere Personen angegriffen.

Gegen 1 Uhr wurde die Bundespolizei über Randale im RE 4 informiert. Daraufhin fuhren Einsatzkräfte zum Hauptbahnhof in Witten. Wie erste Ermittlungen ergaben, sollen in dem Zug (zwischen Dortmund und Witten) mindestens fünf Männer einen 30-jährigen Mann aus Oberhausen angegriffen haben.

Unbeteiligte Reisende in dem Zug zeigten Zivilcourage, drängten sich zwischen den Oberhausener und seinen Angreifern und konnten so weitere Angriffe verhindern. Beim Halt des Zuges in Witten sollen die fünf Tatverdächtigen aus dem Zug geflüchtet sein. Dieser verfügt über keine Videoüberwachung.

Eine Nahbereichsfahndung nach den Tatverdächtigen verlief erfolglos.

Die Bundespolizei leitete ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein. Durch den Vorfall wurde der 30-Jährige leicht verletzt.

Die Bundespolizei bittet nun Zeugen um Hinweise. Wer kann Angaben zu den geflüchteten Tatverdächtigen machen?

Hinweise nimmt die Bundespolizei unter der kostenfreien Servicenummer 0800 6 888 000 entgegen. *ST

