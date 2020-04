Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemeldung der Pst. Hünfeld

Fulda (ots)

Verkehrsunfall mit verletzter Kradfahrerin in Dittlofrod

Am 22.04.2020 gegen 14:00 h kam es in Eiterfeld-Dittlofrod zu einem Verkehrsunfall bei dem eine 47-jährige Kradfahrerin aus der Gemeinde Eiterfeld verletzt und stationär im Krankenhaus aufgenommen wurde. Die Kradfahrerin bog mit ihrer 125 er von einem Grundstück auf einen geteerten Verbindungsweg ein, ohne auf ein dort fahrendes Fahrzeug eines 22-jährigen Burghauners zu achten. Dieser konnte sein Fahrzeug nicht mehr abbremsen und fuhr auf das Krad auf. Die Kradfahrerin kam dadurch zu Fall und zog sich dabei Verletzungen zu. Das Fahrzeug des Burghauners geriet nach links von der Fahrbahn und kam dort halb im Straßengraben zum Stehen. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 8500 EUR.

Gefertigt: (Breidung, POK, PSt. Hünfeld)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefonische Erreichbarkeit:

KHK Möller, PHK Müller, PHK Bug

0661 / 105-1099



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell