Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemeldung der Past. Bad Hersfeld

Fulda (ots)

Geschwindigkeitsmessanhänger schlägt zu

Am Donnerstag, 16.04.2020, schlug der Geschwindigkeitsmessanhänger auf der BAB A 7, Gemarkung Neuenstein, zwischen den Anschlussstellen Homberg/Efze und Bad Hersfeld/West zu. Bei erlaubten 100 km/h in einer Gefäll- und Kurvenstrecke, befuhr ein Pkw den dritten Fahrstreifen mit einem wohl "dringenden" Termin. Abzüglich der Toleranz fuhr der Fahrzeugführer mit einer Geschwindigkeit von 203 km/h, abzüglich der Toleranz, in diesem Streckenabschnitt. Wir hoffen, dass er unbeschadet an sein Zielort ankam und er keinen weiteren Schrecken bekommt, wenn ihm die Post von dem Regierungspräsidium Kassel erreicht. Ihn erwarten bei dieser Geschwindigkeit, 2 Punkte, 3 Monate Fahrverbot und 600,- Euro Geldbuße.

Gefertigt: Dir V/S, Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld, Polizeihauptkommissarin, Jaekel

