POL-OH: Über 32.000 Klicks: Instagram-Challenge des Polizeipräsidiums Osthessen begeistert Jung und Alt und weckt Interesse am Polizeiberuf

Über 32.000 Klicks: Instagram-Challenge des Polizeipräsidiums Osthessen begeistert Jung und Alt und weckt Interesse am Polizeiberuf

Fulda (ots)

Osthessen/Fulda - Nach 30 Tagen "Fitter als die Polizei erlaubt!" endete die Fitness-Challenge am gestrigen Dienstag (21.04.) mit dem vorerst letzten Workout. Die Resonanz war groß: Über 32.000 User klickten in den vergangenen vier Wochen auf die täglich eingestellten Sportvideos auf dem Instragram-Account des Polizeipräsidiums Osthessen.

Die Corona-Pandemie sorgte auch bei der osthessischen Einstellungsberatung zu einem Umdenken bei der Nachwuchswerbung. Persönliche Bewerbergespräche oder Probesporttests wurden abgesagt, geplante berufsorientierte Informationsveranstaltungen mussten ausfallen. "Daher haben wir nach Alternativen gesucht und diese schnell in unserer Fitness-Challenge gefunden" berichtet Denise Abersfelder. Sie ist als Einstellungsberaterin des Polizeipräsidiums Osthessen für die Beratung des Polizeinachwuchses in den Landkreisen Fulda, Bad Hersfeld und dem Vogelsbergkreis zuständig.

Nach einem Gespräch mit der Sportbeauftragen des Polizeipräsidiums Osthessen, Nadine Renno, waren sich die beiden Hauptkommissarinnen schnell einig: Sport und Polizei, das passt zusammen. Und so war die Idee für die Fitness-Challenge geboren. Getreu dem Motto "Runter von der Couch" erstellten die beiden Polizistinnen insgesamt 30 Videos mit kreativen Workouts für jedermann. "Fitness sorgt für den Erhalt der Gesundheit und stärkt die Abwehrkräfte. Das ist gerade in der jetzigen Zeit sehr wichtig", sagt Nadine Renno und Denise Abersfelder ergänzt: "Wir haben uns bewusst für Übungen im mittleren Fitnesslevel entschieden. Wir wollten Jung und Alt erreichen, aber natürlich auch viele Menschen für den Polizeiberuf begeistern." Dass dieses Ziel erreicht wurde, zeigen nicht nur die vielen Klicks, sondern auch die durchweg positiven Rückmeldungen und Kommentare.

"Vielen Dank für eure Challenge und euren Einsatz", "Supercoole Aktion", "Die Challenge macht mega Spaß", "Perfekt als Lernpause", "Tolles Training", "Danke Ihr Lieben für Eure tolle Idee, ihr habt wirklich motiviert", lauten nur einige der Kommentare.

Wie Denise Abersfelder berichtet, haben viele der Challenge-Teilnehmer schon Interesse an einem Studium bei der Polizei Hessen gezeigt. "Die Telefonberatungen haben sich seit Beginn der Challenge fast verdoppelt. Sogar aus dem Kreis Olpe ist eine Bewerbung bei mir eingegangen", sagt die Einstellungsberaterin voller Stolz und fügt an: "Gelockerte Einstellungsvoraussetzungen, wie beispielsweise die Herabsetzung der vorgeschriebenen Mindestgröße auf 155 cm und die Erhöhung der Altershöchstgrenze bei Studienbeginn auf 36 Jahre, aber auch die Möglichkeit der Direktversetzung nach dem Studium unter anderem zum Polizeipräsidium Osthessen oder der neue Studienschwerpunkt Cyberkriminalistik, machen den Polizeiberuf in Hessen derzeit noch attraktiver." Ab September erhalten Polizeianwärterinnen und -anwärter in Hessen zudem eine monatliche Sonderzulage über 150 Euro. Mit diesem Zuschlag wird der hessische Polizei-Nachwuchs im Vergleich zu anderen Bundesländern künftig am besten bezahlt. "Viele gute Gründe sich bei der Polizei Hessen zu bewerben", betont Abersfelder abschließend.

Und für diejenigen, die von der Challenge noch nicht genug bekommen haben oder sich weiterhin fit halten möchten, hat Nadine Renno noch einen Tipp: "Ihr könnt euch aus den Übungen eure eigenen Workouts erstellen oder einfach wieder von vorne beginnen. So haltet ihr euch fit und bleibt gesund."

Übrigens: Die Workouts sind auch weiterhin auf dem Instagram-Account der @polizei_oh abrufbar. Und wer weiß, vielleicht startet das Polizeipräsidium Osthessen in nächster Zeit mit neuen Ideen. Seid gespannt und folgt der @polizei_oh auf Instagram und Twitter!

Interessierte erreichen die Einstellungsberatung des Polizeipräsidiums Osthessen unter E-Mail einstellungsberatung.ppoh@polizei.hessen.de oder Telefon 0661/105-1018. Weitere Informationen zum Studium bei der Polizei Hessen sind unter karriere.polizei.hessen.de abrufbar.

