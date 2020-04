Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Handtaschendiebstähle - Mountainbike aus Gartenhütte gestohlen

Vogelsbergkreis (ots)

Handtaschendiebstähle im Raum Lauterbach - Wer kann der Polizei Hinweise geben?

Lauterbach - In den zurückliegenden Wochen kam es im Bereich von Lauterbach zu insgesamt vier bisher bekannten Handtaschendiebstählen. Der bisher letzte Fall ereignete sich am Montag (20.04.), gegen 14:00 Uhr, im Bereich der Bahnhofsstraße. Eine bisher unbekannte männliche Person entriss einer 50-jährigen Geschädigten hinterrücks ihre Handtasche und flüchtete. Ein ähnlich gelagerter Fall ereignete sich am Dienstag (24.03.) im Bereich der Poststraße gegen 10:00 Uhr. Am Mittwoch (15.04.), gegen 16:10 Uhr, kam es ebenfalls zum Diebstahl einer Handtasche im Bereich der Straße "An der Kirche". Eine weitere Tat ereignete sich am Samstag (18.04.), gegen 10:00 Uhr, im Bereich der Gartenstraße am dortigen Friedhof. Die jeweiligen Opfer sind im Alter zwischen 50 und 82 Jahren und stammen aus dem Landkreis Vogelsberg. Sie wurden durch die Taten nicht verletzt.

Der Täter hatte es in allen Fällen auf Bargeld abgesehen. Die jeweiligen Handtaschen wurden im näheren Umfeld der jeweiligen Tatorte aufgefunden. Auf Grund der Tatbegehungsweise und der durch die Opfer angegebenen Personenbeschreibungen kann nicht ausgeschlossen werden, dass es sich bei dem Täter jeweils um ein und dieselbe Person handelt.

Zum Täter liegt folgende Personenbeschreibung vor: Männlich, Anfang 20, schlanke Figur, circa 175 cm groß und er war dunkel bekleidet.

Die Polizei bittet Zeugen, welche etwas verdächtiges gesehen oder bemerkt haben, oder auch Hinweise auf den Täter geben können, sich mit der Polizei in Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0 in Verbindung zu setzen. Natürlich nimmt auch jede andere Polizeidienststelle, oder auch die Onlinewache der Polizei www.polizei.hessen.de Hinweise entgegen.

Mountainbike aus Gartenhütte gestohlen

Grebenhain - Zwischen Samstag (18.04.) und Dienstag (21.04.) kam es zu einem Diebstahl eines Mountainbikes aus einer Gartenhütte in der Bahnhofsstraße. Der Geschädigte hatte sein Rad der Marke "BTWIN" in schwarz mit blau / gelben Streifen in der Hütte abgestellt. Die genaue Schadenshöhe liegt noch nicht vor. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

