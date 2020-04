Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall - Zusammenstoß

Vogelsbergkreis (ots)

Verkehrsunfall - Zusammenstoß

Lauterbach - Am Montag (20. April), gegen 14:15 Uhr, befuhr ein 41-jähriger Fahrer eines grauen Dacia Lodgy die Straße "Zur Landwehr" von der Straße "Am Mühlbach" herkommend in Richtung Alte Obergasse. Zur gleichen Zeit befuhr ein 22-jähriger Fahrer eines schwarzen Opel Astra die Straße "Zur Landwehr" vom Melmweg kommend in Richtung Alte Obergasse. In Höhe der Hausnummer 7 befanden sich beide Fahrzeuge nebeneinander. Hierbei kam es zu einer seitlichen Kollision der Fahrzeuge. Bei dem Unfall blieben beide Fahrzeugführer unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von 4.000 EUR.

Gefertigt: Geiß, VA Polizeistation Lauterbach Lindenstraße 50 36341 Lauterbach

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefonische Erreichbarkeit:

KHK Möller, PHK Müller, PHK Bug

0661 / 105-1099



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell