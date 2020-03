Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Hochwertige Elektrogeräte aus PKW entwendet

Idar-Oberstein/Ortsteil Idar (ots)

Durch bislang unbekannte Täter wurden in der Nacht von Sonntag, 8.März auf Montag, 9.März mehrere Elektro-Werkzeuge wie ein Akkubohrer entwendet. Die Werkzeuge befanden sich in einem roten PKW, welcher in einem Vorhof im Bereich der Fußgängerzone Idar abgestellt war. Die entstandene Schadenshöhe wird im oberen dreistelligen Eurobereich angesiedelt. Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter der Tel. 06781-561-0.

