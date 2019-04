Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verwechselung von Bremspedal mit Gaspedal endet folgenschwer in den Bäumen

Am späten Freitagvormittag, ereignete sich an der Anschlussstelle Kaiserslautern-West ein Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person. Nach eigenen Angaben, fuhr der 19-jährige Militärangehörige von der BAB 6 aus Mannheim kommend ab und wollte auf die B 270 stadteinwärts. Hierbei verwechselte er das Bremspedal mit dem Gaspedal, wodurch der PS-starke Sportwagen in der Rechtskurve geradeaus schoss und genau zwischen zwei Leitpfosten in einer Baumgruppe zum Stehen kam. Der Aufprall war so stark, dass mehrere Bäume dadurch umknickten. Wie durch eine Wunder, wurde der Fahrer nur leicht verletzt. Am PKW entstand Totalschaden. Der Gesamtschaden dürfte sich auf 25.000 EUR beziffern. Zur Sicherung der Unfallstelle sowie Versorgung des verletzten Fahrers, war die Feuerwehr Kaiserslautern sowie ein Rettungswagen im Einsatz. Der 19-Jährige wurde zur weiteren Versorgung in das WPK Kaiserslautern eingeliefert. Der beschädigte PKW musste durch einen Abschleppdienst aus der Baumgruppe geborgen werden. Die Abfahrt der Anschlussstelle KL-West war für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsmaßnahmen für ca. eine Stunde gesperrt.

