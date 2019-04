Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Ausfall der Signalanlagen

Wolfstein (Ortsteil Roßbach) (ots)

Die Signalanlagen an den örtlichen Bahnübergängen sind bis auf weiteres außer Betrieb. Dies teilt der Fahrdienst der Deutschen Bahn mit. Grund für die Beeinträchtigung sei ein Unfall, der sich bereits letzten Samstag an einem der Bahnübergänge ereignete. Die Instandsetzungsarbeiten werden noch etwa zwei Wochen andauern. In diesem Zeitraum werden die Bahnübergänge Tagsüber von einem Sicherheitsposten überwacht. Weiterhin sind die Zugführer angewiesen den Übergang erst nach vorherigem Stoppen zu überqueren. Die Polizei bittet die Verkehrsteilnehmer, insbesondere zur Abend- und Nachtzeit, mit besonderer Vorsicht an die Gleise heranzufahren und nur bei freier Strecke den Bahnübergang zu passieren.

