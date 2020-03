Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Wohnungseinbruch in Newel

Polizeiinspektion Schweich (ots)

Am 12.03.2020, in der Zeit zwischen 07:50 Uhr und 09:45 Uhr kam es in der Ortschaft Newel, in der Maarstraße zu einem Wohnungseinbruch. Die Täter entwendeten Bargeld und verursachten einen nicht unerheblichen Schaden. Die Polizei fragt, wer hat in den letzten Tagen, bzw. am heutigen Morgen Fahrzeuge oder Personen in der Ortschaft Newel wahrgenommen, welche im Zusammenhang mit dem Einbruch stehen könnten.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Schweich unter der Telefonnummer 0 65 02 - 91 57-0

