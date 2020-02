Feuerwehr Dinslaken

FW Dinslaken: Kabelbrand

Dinslaken (ots)

Am heutigen Samstagvormittag wurde die Feuerwehr Dinslaken zu einem Kabelbrand an einer Photovoltaikanlage alarmiert. An einem Kabelende der unvollständig montierten Anlage auf einer Tennishalle im Stadtteil Hiesfeld kam es zu einem Kurzschluss und somit zu einer Flammenbildung. Mit einem Strahlrohr konnte das Feuer schnell abgelöscht werden. Personen kamen nicht zu Schaden. Alarmiert waren die Einheiten Hauptwache und Hiesfeld.

