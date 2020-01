Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Helmstedt: Unbekannte stehlen Wohnmobil im Wert von 30.000 Euro

Wolfsburg (ots)

Helmstedt, Lortzingstraße 04.-06.01.20

Unbekannte Täter entwendeten in Helmstedt am Wochenende ein Wohnmobil im Wert von 30.000 Euro. Den Ermittlungen nach stand das drei Jahre alte Mobil der Marke Fiat Capron an der Lortzingstraße. Der Diebstahl hat sich zwischen Samstagnachmittag und dem frühen Montagmorgen ereignet. Der Besitzer wollte mit seinem Fahrzeug um 5 Uhr wieder zur Arbeit fahren, als er die Tat bemerkte und die Polizei verständigte. Bisher liegen noch keine Hinweise auf die Diebe vor. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei Helmstedt unter telefon 05351-5210 in Verbindung.

