Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weissach-Flacht: Wohnungseinbruch; Holzgerlingen: Einbruch in das Schönbuchgymnasium; Renningen: Sachbeschädigung an Hauseingangstür

Ludwigsburg (ots)

Weissach-Flacht: Wohnungseinbruch

Mit Münzen, Schmuck und Bargeld machten sich noch unbekannte Täter aus dem Staub, die am Montag zwischen 09.30 Uhr und 11.15 Uhr in ein Wohnhaus in der Stahlbühlstraße in Weissach-Flacht einbrachen. Die Einbrecher gelangten über ein Fenster in die Erdgeschosswohnung und durchsuchten dort die Räume. Der Polizeiposten Rutesheim, Tel. 07152/99910-0, bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich zu melden.

Holzgerlingen: Einbruch in das Schönbuchgymnasium

Am Dienstagmorgen gegen 04.30 Uhr hebelten unbekannte Täter ein Fenster des Schülercafes am Schönbuchgymnasium in der Weihdorfer Straße in Holzgerlingen auf und durchsuchten dort mehrere Regale. Eine Tür an der Gebäuderückseite der Schule blieb ebenfalls nicht verschont und wurde aufgehebelt. Auch versuchten die Einbrecher die Tür des gegenüberliegenden Jugendzentrums gewaltsam zu öffnen, was ihnen allerdings nicht gelang. Ob die Unbekannten Diebesgut erbeutet haben, steht derzeit noch nicht fest Das Polizeirevier Böblingen, Tel.: 07031/13-250-0, bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich zu melden.

Renningen: Sachbeschädigung an Hauseingangstür

Der Polizeiposten Renningen, Tel. 07159/8045-0, sucht Zeugen, die zwischen Sonntag 20.00 Uhr und Montag 10.00 Uhr eine Sachbeschädigung in der Hauptsraße in Renningen beobachtet haben. Mit einer Eisenstange wurde dort die Zugangstür eines Mehrfamilienhauses beschädigt und der Eingangsbereich selbst wurde vermüllt. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf etwa 5.000 Euro

