Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Unfallflucht und Straßenverkehrsgefährdung; Asperg: Fußgänger bringt Motorradfahrer zu Fall; Tamm: Roller gestohlen; Remseck am Neckar: Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Ludwigsburg: Unfallflucht mit Sachschaden

Am Samstag kam es zwischen 14:00 Uhr und 15:30 Uhr zu einer Unfallflucht in einem Parkhaus in der Wilhelmstraße in Ludwigsburg. Ein 25-Jähriger stellte seinen Mercedes auf dem obersten Parkdeck ab. Als er später zu seinem Fahrzeug zurückkam, hatte der Mercedes frische Kratzer. Vermutlich touchierte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beim Ausparken den PKW und machte sich anschließend davon. Der Sachschaden wird auf circa 1.500 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Ludwigsburg unter Tel. 07141/18-5353 entgegen.

Ludwigsburg: Zeugen gesucht

Wie dem Polizeirevier Ludwigsburg erst vergangenen Freitag bekannt wurde, kam es bereits am Montag, 23.09.2019, gegen 12:05 Uhr zu einem Vorfall auf Höhe eines Cafés in der Heilbronner Straße in Ludwigsburg. Nach Angaben eines 27-Jährigen sei er zu Fuß auf dem Gehweg in Richtung der Bahnbrücke unterwegs gewesen. Zeitgleich kam ihm ein schwarzer Geländewagen entgegen, der plötzlich über beide Fahrspuren auf den Gehweg fuhr. Der 27-Jährige war gezwungen zur Seite zu springen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ludwigsburg unter Tel. 07141/18-5353 in Verbindung zu setzen.

Asperg: Fußgänger bringt Motorradfahrer zu Fall

Am Sonntag gegen 11:00 Uhr befuhren ein 53-Jähriger und ein 16-Jähriger mit ihren Motorrädern einen Feldweg in Asperg im Bereich "Lehenfeld". Als ihnen zwei Fußgänger entgegen kamen, sprang einer der beiden unvermittelt vor den 53-Jährigen auf die Mitte des Weges und schrie diesen an. Daraufhin stürzte der 53-Jährige mit seinem Motorrad und verletzte sich leicht. Der 16-Jährige, der sich hinter dem 53-Jährigen befand, konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten, kollidiert mit dem Motorrad des 53-Jährigen und stürzt ebenfalls. Der bislang unbekannte Fußgänger entfernt sich daraufhin. Insgesamt entstand ein Sachschaden von circa 1.500 Euro an beiden Motorrädern. Der unbekannte Fußgänger soll zwischen 65 und 75 Jahre alt, etwa 165 bis 175 cm groß und von schlanker Statur sein. Er soll kurze dunkle Haare und einen Strohhut getragen haben. Der zweite, nicht beteiligte Fußgänger dürfte gleichalt sein und ist ähnlich groß. Er hat weißgraues Haar. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier in Kornwestheim unter Tel. 07154/1313-0 entgegen.

Tamm: Roller gestohlen

Am Samstag zwischen 23:00 Uhr und 24:00 Uhr stahl ein bislang unbekannter Täter einen Roller der Marke Rex Monza mit blau-weißer Verkleidung. Das Kleinkraftrad war in Tamm in der Alleenstraße abgestellt. Der Wert dürfte sich auf etwa 450 Euro belaufen. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Tamm unter Tel. 07141/601014 entgegen.

Remseck am Neckar-Hochberg: Zeugen gesucht

Am Sonntag gegen 7:40 Uhr meldete ein Anrufer der Polizei, dass ein bislang unbekannter Täter in Hochberg in der Hohenstaufenstraße auf Höhe der Waldallee bei der dortigen Bushaltestelle einen Schachtdeckel entfernt hatte. Weiter habe man auch ein Hinweisschild beim dortigen Sportplatz abgerissen und quer über einen Feldweg gelegt. Den eingetroffenen Beamten wurde dann vor Ort berichtet, dass bereits ein Jogger über dieses Schild gestürzt sei und sich an den Händen verletzt habe. Durch die Beamten wurde der Schachtdeckel wieder eingesetzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, und insbesondere der Jogger werden gebeten, sich unter Tel. 07154/1313-0 mit dem Polizeirevier Kornwestheim in Verbindung zu setzen.

