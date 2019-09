Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: A 81/Möglingen: Drei Leichtverletzte bei Unfall; Bietigheim-Bissingen: Unter Drogeneinfluss unterwegs und geflüchtet

Ludwigsburg (ots)

A 81/Möglingen: Drei Leichtverletzte bei Unfall

Drei Leichtverletzte und etwa 18.000 Euro Sachschaden forderte am Montagmorgen gegen 07:10 Uhr ein Auffahrunfall auf dem Ausfädelungsstreifen der A 81 Heilbronn-Stuttgart an der Anschlussstelle Ludwigsburg-Süd. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit fuhr der 43-Jährige Fahrer eines Audi auf den verkehrsbedingt stehenden Peugeot eines 33-Jährigen auf und schob insgesamt drei Fahrzeuge aufeinander. Bei dem 33-Jährigen stellten Polizeibeamte während der Unfallaufnahme Anzeichen auf Drogeneinfluss fest. Nach einem Drogenvortest musste er sich einer Blutentnahme unterziehen.

Bietigheim-Bissingen: Unter Drogeneinfluss unterwegs und geflüchtet

Aufgrund eines defekten Scheinwerfers wollten Beamte des Polizeireviers Bietigheim-Bissingen am Sonntagabend gegen 22:50 Uhr den VW eines 21-Jährigen in der Bahnhofstraße in Bissingen kontrollieren. Der junge Mann ergriff jedoch die Flucht, stellte sein Auto in der Lessingstraße ab und setzte die Flucht von dort aus zu Fuß fort. Er konnte jedoch im Zuge von Fahndungsmaßnahmen vorläufig festgenommen werden. Bei der anschließenden Überprüfung stellten die Polizisten bei ihm Anzeichen von Drogeneinfluss fest. Ein Test bestätigte den Verdacht und der 21-Jährige musste zur Blutentnahme.

