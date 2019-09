Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Fahndung nach Smartphone-Dieb

Menden (ots)

Die Polizei fahndet mit Fotos nach einem Smartphone-Dieb. Der Unbekannte betrat am 13. Mai um 15.44 Uhr den Handy-Laden an der Bahnhofstraße, nahm ein Samsung S10+ an sich, riss die Sicherung ab und rannte weg in Richtung Bahnhof. Nur Minuten zuvor hatte er sich in dem Geschäft beraten lassen. Das Amtsgericht Arnsberg hat nun einer öffentlichen Fahndung mit Fotos zugestimmt. Die Fotos sind zu finden auf dem Fahndungsportal der Polizei unter https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/menden-besonders-schwerer-fall-des-ladendiebstahl.

Der Unbekannte dürfte etwa 25 bis 30 Jahre alt und 1,70 Meter groß sein. Er trug einen schwarzen Kurzhaarschnitt, einen 3-Tage-Bart, eine comouflagefarbene, kleine Umhängetasche, eine dunkle Sportjacke und eine Jeanshose. Hinweise bitte an die Polizei in Menden unter Telefon 9099-0 oder 9099-6134.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell