Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Ladendieb die Beute abgenommen

Menden (ots)

Die Mitarbeiterin einer Parfümerie an der Hauptstraße konnte am Donnerstag einem mutmaßlichen Ladendieb die Beute entreißen. Sie hatte den Mann beobachtet, wie er drei Verpackungen mit hochwertigen Parfümen und Bodylotion in eine Tasche steckte und damit an der Kasse vorbei den Laden verlassen wollte. Vor dem Ausgang fing die Mitarbeiterin den Mann ab und nahm ihm die Tasche ab. Darauf rannte der Unbekannte los und stieß eine Kundin zur Seite. Die Zeugin beschreibt die unbekannte Person, als männlich, ca. 180 cm groß, dunkle Haare, dunkler Vollbart (Rauschebart). Hinweise bitte an die Polizei in Menden unter Tel. 9099-0.

