Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Seniorin beim Einkaufen bestohlen

Letmathe (ots)

Am Donnerstagmorgen ist erneut eine Seniorin beim Einkaufen bestohlen worden. Zwischen 10 und 11 Uhr hielt sich die 68-jährige Nachrodt-Wiblingwerderin in einem Discounter An Pater und Nonne auf. Ihre Handtasche mitsamt Geldbörse hatte sie an den Einkaufswagen gehängt. An der Kasse stellte sie fest, dass ihre Geldbörse sowie ein Schlüsselbund weg waren. Die Schlüssel wurden später unter einem Regal liegend gefunden. Die Geldbörse mit Bargeld, Bankkarte und Papieren blieb verschwunden.

Die Polizei muss solche Fälle leider immer wieder aufnehmen. Täter beobachten ältere Leute, vor allem Frauen, die ihre Wertsachen an Einkaufswagen oder Rollator hängen. Wenn die Opfer sich dann einen Augenblick einem Regal zuwenden, greifen die Täter blitzschnell zu. Die Polizei rät deshalb dringend dazu, Wertsachen möglichst eng am Körper zu verstauen, zum Beispiel in Innentaschen von Jacken oder Mänteln.

