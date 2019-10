Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schönaich: Alkoholisierter Fahrer begeht Unfallflucht; Herrenberg: Unfall auf A81 fordert zwei Leichtverletzte; Böblingen: Fußgänger läuft vor Auto

Ludwigsburg (ots)

Schönaich: Alkoholisierter Fahrer begeht Unfallflucht

Am Montag gegen 22:05 Uhr beobachtete ein Zeuge, wie ein 54-Jähriger mit seinem BMW beim Ausparken in der Goethestraße in Schönaich mehrmals gegen den Mazda eines 23-Jährigen fuhr. Er fuhr dann über den Gehweg und in Schlangenlinien davon, ohne sich um den verursachten Schaden in Höhe von etwa 1.500 Euro zu kümmern. Die hinzugerufenen Polizeibeamten trafen den 54-Jährigen an seiner Wohnanschrift an. Er räumte die Alkoholfahrt ein und der Atemalkoholtest ergab einen Wert von circa 1,8 Promille. Der Führerschein des 54-Jährigen wurde beschlagnahmt.

Herrenberg: Unfall auf A81 fordert zwei Leichtverletzte

Am Montag gegen 22:20 Uhr forderte ein Verkehrsunfall auf der A81 in Fahrtrichtung Singen zwischen den Anschlussstellen Herrenberg und Rottenburg zwei Leichtverletzte. Ein 28-Jähriger war mit seinem Audi auf der linken Fahrspur unterwegs, als vor ihm eine 48-Jährige mit ihrem Nissan zum Überholen ebenfalls auf die linke Fahrspur ausscherte. Vermutlich hatte sie die Geschwindigkeit des Audi falsch eingeschätzt, denn der 28-Jährige musste eine Vollbremsung einleiten, konnte eine Kollision aber nicht verhindern. Beide zogen sich leichte Verletzungen zu. Der 28-Jährige wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand insgesamt ein Sachschaden von etwa 6.000 Euro. Aufgrund des Unfalls war der Audi nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Wegen ausgelaufenem Öl waren beide Fahrstreifen zeitweise gesperrt und der Verkehr musste umgeleitet werden. Die Freiwillige Feuerwehr Herrenberg war mit drei Fahrzeugen und elf Einsatzkräften vor Ort.

Böblingen: Fußgänger läuft vor Auto

Am Montag gegen 21:00 Uhr kam es in Böblingen am Konrad-Zuse-Platz zu einem Verkehrsunfall mit einem Fußgänger. Der 17-Jährige lief unvermittelt vom Konrad-Zuse-Platz auf die Konrad-Zuse-Straße in den fahrenden Verkehr, wo er dann vom VW Golf einer 35-Jährigen erfasst und über die Motorhaube und Windschutzscheibe auf den Asphalt geschleudert wurde. Nach ersten Ermittlungen der Polizeibeamten vor Ort zeigte die Ampel für den Fußgängerverkehr rot. Der 17-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die 35-jährige Pkw-Lenkerin erlitt einen schweren Schock und wurde vor Ort durch eine Notfallseelsorgerin betreut. Am VW entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro.

