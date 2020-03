Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht in Kenn, Zeugen gesucht

Kenn (ots)

Am Donnerstag, 12.03.2020 wurde in der Zeit zw. 08:00 - 15:30 Uhr in Kenn, St. Margarethen Straße, gegenüber der Hausnummer 3 ein am Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkter schwarzer Pkw durch Unbekannt beschädigt. Vermutlich stieß der Unfallverursacher mit seinem Pkw aus einer Parkbox vor dem Anwesen rückwärts gegen den abgestellten Pkw und entfernte sich anschließend in unbekannte Richtung, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, welche Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schweich in Verbindung zu setzen.

