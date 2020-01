Polizei Bielefeld

POL-BI: Polizei lobt vorbildliches Verhalten

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Brake-

Dank des Hinweises eines aufmerksamen Bielefelders an den Bezirksdienstbeamten in Brake, konnte eine Frau aus ihrer hilflosen Lage in ihrer Wohnung befreit werden.

Als ein Gastwirt das Fernbleiben einer Stammkundin bemerkte, machte er sich Sorgen und versuchte sie telefonisch zu erreichen. Da dies misslang, informierte der Hinweisgeber den Bezirksdienstbeamten.

Der Polizeibeamte fand die 68-jährige Bielefelderin in ihrer Wohnung in hilfloser Lage vor. Dank des umsichtigen Handelns des Gastwirtes konnte die Frau rechtzeitig befreit und in ein Krankenhaus gebracht werden.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Knut Packmohr (KP), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3195

Dirk Trümper (DT), Tel. 0521/545-3222





E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell