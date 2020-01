Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbruch mit Gartenwerkzeugen

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Ein oder mehrere Einbrecher schlichen sich am Samstagabend, 25.01.2020, in den Garten eines Wohnhauses an der Mittelstraße und benutzten aufgefundene Werkzeuge, um eine Terrassentür gewaltsam zu öffnen.

Zwischen 18:15 Uhr und 20:30 Uhr waren die Bewohner des Hauses, in Nähe der Einmündung der Luisenstraße nicht anwesend. Der oder die Unbekannten suchten auf der Terrasse nach brauchbaren Werkzeugen. Sie fanden eine Pflanzkelle und einen Besenstiel, den sie durchbrachen.

Mit dem Besenstiel und der Pflanzkelle hebelten die Einbrecher eine Terrassentür auf und durchsuchten mehrere Räume in dem Haus. Schließlich verschwanden sie mit Bargeld.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell