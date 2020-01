Polizei Bielefeld

POL-BI: Betrunken und ohne Führerschein

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld -Schildesche -Brake-

Aufmerksame Verkehrsteilnehmer meldeten am Samstag, 25.01.2020, der Polizei die gefährliche Schlangenlinien-Fahrt eines PKW-Fahrers an der Engersche Straße. Der Fahrer war führerscheinlos und alkoholisiert unterwegs.

Ein 37-Jähriger und eine 43-Jährige aus Hüllhorst bemerkten gegen 14:50 Uhr an der Engersche Straße einen Renault Twingo, der in Richtung stadtauswärts Schlangenlinie fuhr. Das Ehepaar fuhr hinter dem Renault und beobachtete an der Kreuzung Engersche Straße/ Talbrückenstraße ein riskantes Fahrmanöver. Der Twingo-Fahrer überholte einen bereits an der roten Ampel wartenden PKW, überquerte die Kreuzung und fuhr weiter in Richtung Stadtauswärts. Die Verfolger hielten hinter dem wartenden PKW an, informierten die Polizei und gaben das Kennzeichen des Twingos durch.

Einer Streifenwagenbesatzung kam der gesuchte Wagen auf der Braker Straße entgegen, so dass die Polizisten wendeten und die Verfolgung aufnahmen. Nach Erkennen des Polizeiwagens bog der Twingo-Fahrer in den Langeoogweg und von dort in den Norderneyweg ab. Er hielt an und stieg aus. Der 39-jährige Fahrer aus Bielefeld behauptete, ein Bekannter sei gefahren und gab zu Alkohol getrunken zu haben. Ein Alkohol-Test bei dem 39-jährigen Bielefelder verlief positiv. Eine Ärztin entnahm ihm auf der Wache eine Blutprobe. Einen Führerschein besaß er nicht.

