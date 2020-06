Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Schmuckdiebe schleichen sich ein.

Lippe (ots)

Am Mittwoch stellte eine Bad Salzuflerin fest, dass Schmuck aus ihrer Wohnung in der Moltkestraße entwendet wurde. Vermutlich schlichen sich die Diebe am Dienstag oder Mittwoch über eine geöffnete Terrassentür in die Erdgeschosswohnung ein, als die Bewohnerin Blumen im Garten goss. Sie entkamen unerkannt mit mehreren Ringen, Ketten und einer Armbanduhr. Wer verdächtige Personen im Umkreis beobachtet hat oder weitere Hinweise zum Diebstahl geben kann, informiert bitte das Kriminalkommissariat 2 telefonisch unter 05231 6090.

