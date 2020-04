Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Trickdiebstahl - Polizei fahndet nach aufdringlicher Frau

Neuss (ots)

Auf einen besonders dreisten Trickdieb fiel am Dienstagnachmittag (21.04.) eine ältere Frau in der Neusser Innenstadt herein. Gegen 14:15 Uhr verließ die Seniorin ihre Wohnung an der Kapitelstraße. Nach wenigen Metern wurde sie erstmalig von einer unbekannten Frau, die ihr offensichtlich gefolgt war, angesprochen.

Als die über 80-Jährige schließlich ihr Ziel, einen Discounter am Hermannsplatz erreicht hatte, hatte sie die Fremde auf dem Weg dorthin begleitet und unaufhörlich auf sie eingeredet. So abgelenkt, gelang es der Tatverdächtigen offenbar in einem günstigen Moment, den Schlüsselbund aus der Jacke der Seniorin zu fingern. Erst als die ältere Dame ihren Einkauf getätigt hatte, bemerkte sie den Verlust. Nichts Gutes ahnend Zuhause angekommen, stellte sie dann bestürzt fest, dass ihre Wohnung durch Unbekannte heimgesucht und durchwühlt worden war. Die aufdringliche Tatverdächtige konnte nur vage beschrieben werden: Etwa 20 bis 25 Jahre alt, braune Haare und braune Umhängetasche. Art und Umfang der Beute sind bislang noch nicht bekannt.

Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Bereich zwischen Kapitelstraße und Hermannsplatz gemacht haben oder Hinweise auf die Identität der Verdächtigen geben können, sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02131 3000 in Verbindung zu setzen.

Die Polizei rät, seien Sie misstrauisch, wenn Sie von Fremden angesprochen werden und achten Sie auf Ihre persönlichen Sachen sowie Wertgegenstände.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell