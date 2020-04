Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Diebstahl von Ortstafeln - Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Dormagen-Nievenheim (ots)

Bereits mehrfach kam es in Dormagen zum Diebstahl von Ortstafeln. Hierbei bewiesen die bislang unbekannten Täter augenscheinlich eine Vorliebe für den Ortsteil Nievenheim. Am Montag (06.04.) stellte man fest, dass die Ortsschilder mit der Aufschrift "Nievenheim" an der Neusser Straße und am Straberger Weg verschwunden waren. Bereits im August 2019 hatte man den Diebstahl von zwei Ortstafeln bemerkt. Am 30.08.2019 wurde der Verlust einer Beschilderung von "Ückerath" und einer von "Nievenheim" gemeldet, letztere bereits ebenfalls am Straberger Weg.

Das Kriminalkommissariat 25 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen. Wer hat etwas beobachtet, kann vielleicht Hinweise auf den Verbleib der Ortsschilder geben?

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 300-0 bei der Polizei zu melden.

