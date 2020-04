Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbruch in Schule gescheitert - Polizei sucht Zeugen

Dormagen (ots)

Am frühen Montagmorgen (20.04.), gegen 04:50 Uhr, erhielt die Polizei über einen Alarm Kenntnis von einem Einbruch in eine Schule an der Walhovener Straße. Als Polizisten am Schulgelände eintrafen, hatten die Einbrecher bereits das Weite gesucht. Ersten Ermittlungen zufolge, hatten sie erfolglos versucht, ein Fenster aufzuhebeln. Entsprechende Spuren konnten gesichert werden. In das Gebäude schafften es die Täter nicht.

Eine Fahndung verlief bislang ohne Erfolg. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Bereich der Schule gemacht haben. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 25 in Dormagen unter der Telefonnummer 02131 3000 entgegen.

