Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Vorfahrt genommen

Baden-Baden (ots)

Bei einer Vorfahrtsverletzung am Montagmittag in der Bertha-Benz-Straße trug ein Motorradfahrer lebensgefährliche Verletzungen davon. Die 47-jährige Fahrerin eines Peugeot hat dem Zweirad-Lenker nach ersten Erkenntnissen kurz vor 13 Uhr die Vorfahrt genommen und es kam zur Kollision. Der 58 Jahre alte Mann musste durch hinzugerufene Helfer des Rettungsdienstes in ein Krankenhaus gebracht werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Fahrbahn komplett gesperrt werden. Die Beamten der Verkehrspolizei haben die Ermittlungen aufgenommen.

