Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Vorfahrt genommen

Rastatt (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am heutigen Montagvormittag in der Schloßstraße wurde ein Rollerfahrer schwer verletzt. Nach ersten Erkenntnissen nahm ein 79 Jahre alter Fahrer eines Mercedes kurz nach 11 Uhr die Vorfahrt des 55-jährigen Zweiradlenkers und es kam zur Kollision. Der Mittfünfziger musste durch alarmierte Helfer des Rettungsdienstes in ein Krankenhaus gebracht werden.

