POL-OG: Rastatt - Mehrere Polizeieinsätze

Rastatt (ots)

Ein 28 Jahre alter Mann rief im Verlauf des Freitags gleich mehrfach die Beamten des Polizeireviers Rastatt und der Kriminalpolizei auf den Plan. Er muss nun mit einer ganzen Palette an Anzeigen rechnen. Der Verdächtige trat zunächst am Nachmittag in der Hohlohstraße in Erscheinung, als er, mutmaßlich im Zuge eines Rauschgiftgeschäfts, einen 23-Jährigen mit einem Messer bedrohte. Unmittelbar nach dieser Tat wurde der Endzwanziger vorläufig festgenommen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen tauchte der Mann erneut am vorherigen Tatort auf und löste hierbei wiederholt einen Polizeieinsatz aus. Er versuchte, seinen Kontrahenten mit einem Holzstock zu attackieren, konnten letztlich jedoch auch durch die Unterstützung von Zeugen bereits vor dem Eintreffen der Beamten fixiert werden. Gegen den nach ersten Erkenntnissen drogenabhängigen Mann wird nun unter anderem wegen schwerer räuberischer Erpressung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

