Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer in Neuss-Weckhoven

Neuss (ots)

Am 21.04.2020 gegen 20.20 Uhr ereignete sich in Neuss-Weckhoven auf der B 477 ein Verkehrsunfall mit einem verletzten Motorradfahrer. Ein 26-jähriger Neusser befuhr mit seinem Kraftrad die B 477 aus Richtung Speck kommend in Fahrtrichtung Neuss-Reuschenberg. Zwischen den beiden Zufahrten zur Eppinghovener Mühle kam er aus bisher ungeklärter Ursache in der dortigen Linkskurve der Bundesstrasse nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Fahrer konnte sich von seinem Krad lösen, das unbesetzte Fahrzeug kollidierte zunächst mit der rechten Leitplanke und rutschte dann in den Gegenverkehr, wo es von einem Kleinlaster erfasst und einige Meter mitgeschleift wurde. Der Kradfahrer wurde verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Die B 477 wurde im Bereich der Unfallstelle für mehr als zwei Stunden zur Unfallaufnahme und Reinigung der durch ausgetretene Betriebsmittel verschmutzten Straße komplett gesperrt. Es kam zu geringfügigen Verkehrsbeeinträchtigungen. (Ma.)

