POL-IZ: 200211.5 Heide: Farbschmierer unterwegs

Am letzten Wochenende waren in Heide Schmierfinken unterwegs. Sie verunstalteten unter anderem Laternen mit weißer Farbe. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Unbekannten geben können.

Im Zeitraum vom vergangenen Samstag, 20.00 Uhr, bis zum Montag, 11.30 Uhr, zogen Unbekannte durch die Johann-Hinrich-Fehrs-Straße, durch die Beseler Straße und über den Kaiser-Wilhelm-Platz und hinterließen an Bäumen, an einem Mülleimer, einem Zaun und an etwa 30 Laternen Punkte und Streiche aus weißer Farbe. Der durch die Aktion angerichtete Schaden dürfte sich auf etwa tausend Euro belaufen.

Hinweise auf die Täter nimmt die Polizei in Heide unter der Telefonnummer 0481 / 940 entgegen.

