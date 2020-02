Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200211.3 Itzehoe: Handy am Steuer weckt Aufmerksamkeit der Polizei

Itzehoe (ots)

Montagnachmittag hat ein am Steuer telefonierender Mann die Aufmerksamkeit einer Streife in Itzehoe geweckt. Letztlich war ihm nicht nur ein Handyverstoß, sondern auch die Fahrt unter Drogeneinfluss vorwerfbar.

Gegen 15.00 Uhr stand eine Streife an einer Ampelanlage neben dem Fahrer eines Opel. Weil dieser mit seinem Smartphone hantierte, entschlossen sich die Beamten, ihn einer Kontrolle zu unterziehen. Auf einem Parkplatz in der Straße Vor dem Delftor stoppten die Einsatzkräfte den Verkehrsteilnehmer. Bereitwillig räumte dieser sein Fehlverhalten bezüglich des Telefonierens ein. Bei der Prüfung seiner Fahrtauglichkeit bemerkten die Einsatzkräfte Auffälligkeiten bei der Reaktion der Augen. Der Marner gab daraufhin an, vor Wochen an einem Joint gezogen zu haben. Ein Drogenvortest auf dem Itzehoer Revier verlief positiv auf THC, weshalb sich der 23-Jährige einer Blutprobenentnahme unterziehen musste. Während die Handybenutzung den Betroffenen 100 Euro und einen Punkt kosten wird, werden für den Erstverstoß Drogen 500 Euro, zwei Punkte und ein Monat Fahrverbot fällig.

Merle Neufeld

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell