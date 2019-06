Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Sexuelle Belästigung am Bockelweg

Hamm-Heessen (ots)

Am Donnerstag, 20. Juni, gegen 21.30 Uhr belästigte ein unbekannter Mann eine 40-Jährige am Bockelweg sexuell. In Höhe des Jugendzentrums ließ ein ungefähr 60 bis 70 Jahre alter Mann seine Hose herunter und zeigte deutlich sichtbar sein Geschlechtsteil unmittelbar vor dem Opfer. Anschließend verschwand der Lustmolch in einem Wohnhaus auf dem Bockelweg. Der Täter ist etwa 1,70 Meter groß und mollig. Er hat graue, zersauste Haare. Zur Tatzeit trug er eine blaue Jeans, ein blaues Hemd und schwarze Schuhe. Die Anzeige wurde erst am Freitagnachmittag erstattet. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381-9160 entgegen. (kt)

