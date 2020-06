POL-LIP: Kreis Lippe. Polizei stellt neue Fahrzeuge und Smartphones vor - Einladung für Medienvertreter.

Polizei Lippe

Am Dienstag, den 9. Juni 2020 stellt Landrat und Behördenleiter der Polizei, Dr. Axel Lehmann, die neuen Einsatzfahrzeuge sowie Smartphones der Polizei Lippe vor. Unterstützt wird er dabei von dem Regierungsbeschäftigten Sven Schmidt sowie von Polizeihauptkommissar Christian Sasse, die beide in der polizeilichen Verwaltung beschäftigt sind. Interessierte Medienvertreter sind um 10:15 Uhr herzlich eingeladen, die neuen Einsatzmittel der breiten Öffentlichkeit vorzustellen. Das Pressegespräch findet am Polizeidienstgebäude in Detmold, Bielefelder Straße 90, statt. Wir bitten um kurze Rückmeldung an die Pressestelle der Polizei, wenn eine Teilnahme gewünscht ist.

