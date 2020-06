Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe. Reifen von Anhänger angezündet.

Lippe (ots)

Am Dienstagmorgen, gegen 6 Uhr wurde die Polizei zu einem Brand in der Hövenstraße gerufen. Unbekannte hatten an einem landwirtschaftlichen Anhänger gezündelt. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Wer Hinweise zur Brandstiftung geben kann, informiert bitte das Kriminalkommissariat 1 unter der Telefonnummer 05231 6090.

