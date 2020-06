Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Autos und Fassaden beschmiert.

Lippe (ots)

Unbekannte haben in der Nacht von Sonntag auf Montag mehrere Autos und Fassaden mit Farbe beschmiert. Der von den Tätern angerichtete Sachschaden geht in die Tausende. Die Farbschmierer waren in der Uhlandstraße, im Obernkamp, in der Theodor-Körner-Straße sowie in der Freiligrathstraße am Werk. Möglicherweise begingen sie ihre Sachbeschädigungen gegen zirka 2 Uhr. Ihre Hinweise dazu richten Sie bitte an die Kripo in Bad Salzuflen unter der Rufnummer 05222/98180.

