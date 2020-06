Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold Niemeierstraße, Einbruch in IT-Store, anschließende Festnahme.

Lippe (ots)

In der Nacht vom 31.05./01.06., gegen 03:00 Uhr konnte ein 31- Jähriger (Wohnort noch unbekannt), nach einem Einbruch in einen IT-Store festgenommen werden. Er hatte sich mit brachialer Gewalt Zugang verschafft. Das Diebesgut, diverse Mobiltelefone und elektronische Artikel, konnte sichergestellt werden. Für die Fahndung in dem Bereich wurde auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt.

