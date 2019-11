Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schüttorf - Einbruch in ein Gebäude der ev.-ref. Kirchengemeinde

Schüttorf (ots)

Am Mittwochabend drangen bislang unbekannte Täter in ein Gebäude der ev.-ref. Kirchengemeinde in Schüttorf, Friedrich-Middendorf-Platz, ein. Im Gebäude befanden sich zu diesem Zeitpunkt noch andere Personen, durch welche sich die Täter gestört fühlten. Sie flüchteten daher unerkannt, aber auch ohne Diebesgut.

Hinweise zu dieser Tat nimmt die Polizei in Bad Bentheim unter der Rufnummer (05922)9800 entgegen./KP

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Pressestelle

Telefon: 0591 / 87-0

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell