Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Hüpfburganhänger des "Stadt Jugendring Koblenz e.V." gestohlen

Koblenz (ots)

In der Zeit zwischen dem 31.10.2019, 17.00 Uhr und 03.11.2019, 12.00 Uhr, wurde ein Pkw-Anhänger des Stadt Jugendrings in Koblenz gestohlen. Dieser auffällig bunt mit unterschiedlicher Werbung beklebte 1300 kg Anhänger, war in der Fritz-von-Unruh-Straße, auf Höhe der Einmündung Hanns-Maria-Lux-Straße, abgestellt. In dem Hänger befand sich eine Hüpfburg, Modell Kuh sowie eine Rollenrutsche. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 11.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Koblenz, Telefon: 0261-1030.

