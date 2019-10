Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Fahrzeugteil verloren - Fahrzeuge beschädigt

Koblenz (ots)

Am Mittwoch, 19.45 Uhr wurde der Polizei ein Unfall auf der B 9 in Koblenz, Fahrtrichtung Andernach, kurz hinter der Abfahrt Eifelstraße gemeldet. Der Fahrer eines Pkw Smart war dort über eine auf der Fahrbahn liegende Abstützplatte gefahren, die üblicherweise für Stützfüße von Lkw-Ladekränen genutzt wird. Durch die Wucht des Aufpralls löste der Seitenairbag aus, der wiederum die Seitenscheibe auf der Fahrerseite zum Bersten brachte. Wenig später meldete sich ein weiterer Fahrzeugführer, der kurz zuvor auch über die Steckplatte gefahren war. Zu dem Verlierer liegen keine Hinweise vor, es dürfte sich jedoch, wie angeführt, um einen Lkw mit Ladekran handeln. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Koblenz, 0261-1032911, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz



Telefon: 0261-103-2013, Georg

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell