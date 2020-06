Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei ermittelt gegen aggressiven Schwarzfahrer

Bonn (ots)

Die Bundespolizei musste am Mittwoch eingreifen, als ein Schwarzfahrer zum wiederholten Mal auf einen Mitarbeiter der Deutschen Bahn AG traf und die Situation zu eskalieren drohte.

Am Dienstag wurde ein Bonner von einem Zugbegleiter ohne gültigen Fahrausweis im Zug erwischt. Direkt am nächsten Tag trafen beide im Bonner Hauptbahnhof erneut aufeinander und der 37-Jährige wurde aggressiv. Er beleidigte und bespuckte den Mitarbeiter der Deutschen Bahn AG, bedrohte ihn und warf eine Getränkedose nach ihm. An dieser Stelle zog sich der Zugbegleiter zu seiner eigenen Sicherheit zurück und rief die Bundespolizei zur Hilfe.

Die Einsatzkräfte stellten den flüchtigen Tatverdächtigen auf Bahnsteig 4 im Bonner Hauptbahnhof. Er erhielt einen Platzverweis für den restlichen Tag, dem er widerwillig nachkam. Gegen den aggressiven Mann wurde durch die Bundespolizeiinspektion Köln ein Ermittlungsverfahren aufgrund von Beleidigung, Bedrohung und versuchter gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

