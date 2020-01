Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Terrassenbrand

Tiefenthal (ots)

Am Dienstag, 28.01.2020 gegen 11:20 Uhr wurde die Polizei Grünstadt über einen Brand im Ebertsheimer Weg in Tiefenthal in Kenntnis gesetzt. Beim Eintreffen der Polizei war der Brand bereits durch die Feuerwehr gelöscht. Ersten Ermittlungen zufolge gerieten durch einen elektrischen Kohleanzünder mehrere Europaletten auf einer Terrasse einer Souterrainwohnung in Brand. Durch die Hitzentwicklung entstand Sachschaden an der Terrassentür sowie am Außenputz des Mehrfamilienhauses. Die Feuerwehr war mit 17 Einsatzkrätzen und fünf Fahrzeugen aus mehreren Wehren der Verbandsgemeinde Leininger Land im Einsatz. Der Schaden wird auf ca. 15.000EUR geschätzt. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Grünstadt

Bitzenstraße 2

Telefon: 06359-93120

E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de

*pd



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell