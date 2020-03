Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 04.03.2020 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Walldürn: Unfallflucht dank Zeugin aufgeklärt

Den Tatverdächtigen einer Verkehrsunfallflucht in Walldürn mit mehreren tausend Euro Sachschaden konnte das Polizeirevier Buchen dank einer aufmerksamen 34-Jährigen ermitteln. Die Zeugin beobachtete am Dienstagmorgen, wie der 82-Jährige mit seinem Mercedes vermutlich aufgrund Unachtsamkeit oder durch einen Fehler beim Gang einlegen gegen einen vor ihm geparkten VW fuhr und diesen auf einen davor geparkten Golf schob. Der Mercedes-Fahrer fuhr weiter ohne sich um den Unfall zu kümmern. Durch die Zeugin war den Polizisten das Kennzeichen des Mercedes bekannt, sodass der Unfallverursacher zügig ermittelt werden konnte.

Osterburken: Roter LKW nach Unfall flüchtig

Die Leitplanke hat ein roter LKW mit grauem Auflieger auf der Landstraße zwischen Bofsheim und Osterburken beschädigt. Der LKW kam am Dienstag, gegen 11.20 Uhr, in einer scharfen Linkskurve von der Fahrbahn ab und fuhr gegen die dortige Leitplanke. Der LKW-Fahrer flüchtete im Anschluss von der Unfallstelle. Ein entgegenkommender Zeuge konnte den Vorgang beobachten. Die Polizei hofft auf weitere Zeugen. Diese werden gebeten sich beim Polizeirevier Buchen unter 06281 9040 zu melden.

Buchen: Zeugen gesucht

Über 10.000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Unfall zwischen einem Opel Astra und einem Streufahrzeug am Mittwochmorgen um 5.30 Uhr an der Kreuzung "Am Ring" und Hollerbacher Straße in Buchen. Aufgrund von Unstimmigkeiten bei den Angaben der Beteiligten werden Zeugen gesucht, die den Unfall gesehen haben. Hinweise nimmt das Polizeirevier Buchen unter Tel. 06281 9040 entgegen.

Walldürn: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Auf einem Schaden von 1.500 Euro bleibt der Eigentümer eines Audis sitzen, sollte der Täter einer Unfallflucht nicht ermittelt werden. Vermutlich mit einer Anhängerkupplung ist ein unbekannter Autofahrer in der Nacht von Dienstag, 17 Uhr, auf Mittwoch, 7 Uhr, gegen den, in der Lilienstraße in Walldürn-Altheim geparkten, Audi gefahren und von der Unfallstelle geflüchtet. Der Audi wurde am Kühlergrill auf einer Höhe von 40-50 cm beschädigt. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich beim Polizeirevier Buchen unter Tel. 06281 9040 zu melden.

