Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 04.03.2020 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Langenbrettach-Neudeck: Viel Lärm um wenig

Einen Großeinsatz leitete die Polizei am Dienstagabend in Langenbrettach-Neudeck ein. Ein Anrufer meldete um 17.40 Uhr, dass ein polnischer Gastarbeiter mit seinen in dem selben Haus wohnenden Landsleuten in Streit geriet und sich nun in einem Zimmer verschanzen würde. Er sei mit einer Pistole und einem Messer bewaffnet und habe gedroht, dass er jeden, der das Haus betreten würde, erschießen werde. Die Polizei rückte daraufhin mit insgesamt vier Streifen aus Neckarsulm und Öhringen sowie einer Gruppe Bereitschaftspolizei und zwei Polizeihundeführern an. Die Einsatzkräfte sprachen den 31-Jährigen im Haus an, woraufhin dieser sich widerstandslos festnehmen ließ. Es konnten keine Waffen bei ihm und auch nicht im Haus gefunden werden. Die Freundin des Mannes, die vor Ort angetroffen wurde, hatte leichte Verletzungen. Woher diese stammen, wollte sie allerdings nicht sagen. Der 31-Jährige wurde in Gewahrsam genommen. Er musste den Rest der Nacht in einer Zelle verbringen. Warum der Mann ausrastete, ist unklar. Die Polizei schließt psychische Probleme nicht aus. Er war bereits am Abend des Freitags der vergangenen Woche in Schwabbach aufgefallen. Die Polizei war alarmiert worden, weil ein Mann auf dem Parkplatz eines Discounters eine Frau schlagen würde. Die Beamten stellten dann fest, dass beide Beteiligte erheblich unter alkoholischer Beeinflussung standen. Da nicht klar war, wer den PKW, mit dem sie auf den Parkplatz gelangten, gefahren hatte, wurde bei beiden eine Blutprobe entnommen. Der 31-Jährige wehrte sich heftig dagegen. Dabei wurde ein Polizeibeamter leicht verletzt. Mitkommen musste er letztendlich trotzdem. Einen Führerschein konnte die Polizei weder der 37 Jahre alten Frau noch dem 31-Jährigen wegnehmen, denn beide haben keinen.

Lauffen: Motorradfahrerin verletzt

Drogenkonsum war die wahrscheinliche Ursache eines Unfalls am Dienstagmittag in Lauffen. Eine 17-Jährige befuhr mit ihrem Kleinkraftrad die Kiesstraße und bemerkte offenbar nicht, dass vor ihr eine 50-Jährige verkehrsbedingt mit ihrem PKW anhalten musste. Das Motorrad prallte vermutlich ungebremst gegen das Heck des Ford Ecoboost, wobei die Jugendliche leichte Verletzungen erlitt. Bei der jungen Frau wurde eine Blutprobe entnommen. Am Ford entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.500 Euro, beim Krad 2.000 Euro.

Neckarsulm: Räuber in der Tankstelle

Wie in einem Film kam sich wohl ein Zeuge vor, der am Mittwochmorgen in Neckarsulm einen Raubüberfall beobachtete. Gegen 3 Uhr bedrohte ein Unbekannter die Angestellte einer Tankstelle an der B 27 auf der Seite der Fahrbahn in Richtung Heilbronn. Er richtete eine Pistole auf die 47-Jährige und forderte Geld. Nachdem er einen kleineren Betrag Bargeld erhalten hatte, ging er zu Fuß weg in Richtung Stadtmitte. Der etwa 1,70 Meter große Täter hatte die Kapuze seiner schwarzen Jacke über den Kopf bis weit ins Gesicht gezogen. Er sprach Deutsch ohne Akzent. Die Polizei leitete eine Großfahndung mit 16 Streifen von mehreren Polizeirevieren ein. Auch ein Polizeihubschrauber war im Einsatz. Ein Tatverdächtiger konnte allerdings micht mehr angetroffen werden. Die Polizei bittet Zeugen, die am Mittwochmorgen, in der Zeit zwischen 2.30 Uhr und 3.30 Uhr, im Bereich zwischen der B 27 und der Ballei verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 07131 104-4444 bei der Kriminalpolizei Heilbronn zu melden.

Nordheim: Mehr als zwei Bier

Deutlich mehr als zwei Bier hatte wohl ein 50-Jähriger getrunken, der in der Nacht zum Mittwoch in Nordheim von einer Polizeistreife angehalten und kontrolliert wurde. Der Mann war mit seinem PKW unterwegs und die Beamten bemerkten bei der Kontrolle sofort, dass der Autofahrer deutlich unter alkoholischer Beeinflussung stand. Ein Atemalkoholtest bestätigte die ersten Beobachtungen. Er ergab einen Wert von immerhin fast dreieinhalb Promille. Der 50-Jährige musste zu einer Blutentnahme mitkommen. Seinen Führerschein ist er los.

Heilbronn: Fahrt wegen Alkohol vorzeitig beendet

Mit 1,14 Promille war ein 69-Jähriger mit seinem Mercedes am Dienstagabend im Stadtgebiet Heilbronn unterwegs. Zeugen meldeten den Mercedes-Fahrer, da dieser auf dem Weg zu seinem Auto stark geschwankt sei. Eine Streife konnte den Mann in seinem Mercedes fahrend antreffen und führte eine Kontrolle und einen Alkoholtest mit ihm durch. Da der Alkoholtest 1,14 Promille ergab ging es ins Krankenhaus zur Blutentnahme. Der Führerschein des 69-Jährigen blieb bei den Beamten.

Heilbronn: Unter Drogen auf der Straße unterwegs

Ein 18-Jähriger war am Dienstagvormittag vermutlich unter Kokain- und Cannabiseinfluss in seinem Seat in Heilbronn unterwegs. Polizeibeamte bemerkten bei einer Kontrolle Anzeichen für eine Drogenbeeinflussung bei dem Seat-Fahrer. Ein positiver Urintest bestätigte den Verdacht und die Fahrt des jungen Mannes endete im Krankenhaus zur Blutentnahme.

Heilbronn: LKW-Fahrer mit 1,7 Promille hinter dem Steuer

Eine Polizeikontrolle aufgrund eines Handyverstoßes am Dienstagvormittag in Heilbronn nahm für einen LKW-Fahrer eine unerwartete Wendung. Bei dem Kontrollgespräch konnten die Beamten Alkoholgeruch bei dem 51-Jährigen feststellen. Ein Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von 1,7 Promille. Der Führerschein des Mannes wurde eingezogen und eine Blutentahme im Krankenhaus durchgeführt.

Heilbronn: Psychisch auffällige Person bedroht Beamte

Ein 25-Jähriger wurde am Dienstagabend zunächst in Polizeigewahrsam genommen und dann in stationäre Behandlung übergeben. Der junge Mann drohte in einem Heilbronner Restaurant gegenüber Zeugen mit erheblichen Gewalttaten und zeigte auf seinem Handy Bilder einer Waffe vor. Der Verdächtige wurde von der alarmierten Polizei zunächst auf das zuständige Revier Heilbronn verbracht. Hierbei bedrohte der sichtlich alkoholisierte 25-Jährige die eingesetzten Beamten massiv. In der Gewahrsamszelle verletzte sich der Mann selbst und wurde in Folge dessen stationär in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht.

Heilbronn: Unfall zwischen S-Bahn und Mercedes

Keine Verletzten, aber 5.000 Euro Sachschaden waren die Folgen eines Zusammenstoßes zwischen einem Mercedes und einer S-Bahn am Dienstagvormittag in der Austraße in Heilbronn. Der 60-jährige Mercedes-Fahrer übersah beim Linksabbiegen offensichtlich die heranfahrende S-Bahn. Die 17 Fahrgäste der S-Bahn und der Fahrer des Mercedes blieben unverletzt.

Neckarsulm: 180 km/h in der Baustelle

Ein 32-Jähriger muss sich nach einer Fahrt mit vermutlich 160 bis 180 km/h durch eine Baustelle am Dienstagmorgen auf der A6 zwischen Heilbronn/Neckarsulm und Weinsberg verantworten. Der Opel-Fahrer fiel einer Streife des Hauptzollamtes Heilbronn wegen seiner unsicheren Fahrweise auf. Beim Erkennen des Anhaltesignals und Blaulichts des Streifenwagens des Zolls gab der niederländische Staatsbürger Gas und versuchte sich so der Kontrolle zu entziehen. Dabei hatte der Mann Glück, dass es zu keinem Unfall kam. Der 32-Jährige wurde eingeholt und kontrolliert. Bei der Kontrolle des Opel-Fahrers konnten nach Angaben desselben zwölf Tabletten Ecstasy und etwas über drei Gramm Amphetamin sichergestellt werden. Den mutmaßlichen Täter erwartet eine Anzeige wegen illegalen Kraftfahrzeugrennen und wegen dem Besitz von Betäubungsmitteln.

Weinsberg: Schraube in Reifen im Klinik - Zeugen gesucht

Eine Schraube wurde am Dienstagmorgen von Unbekannten vermutlich absichtlich in einen Reifen eines Mercedes gedreht. Die Beschädigung wurde auf einem Parkplatz der Klinik in Weinsberg festgestellt. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Die Polizei hofft auf Zeugen. Diese werden gebeten sich bei dem Polizeirevier Weinsberg unter 07134 9920 zu melden.

Heilbronn: Körperverletzung im Rathaus

Ein 32-Jähriger griff einen Sicherheitsdienst-Mitarbeiter der Ausländerbehörde tätlich an, da ihm die Wartezeit zu lange war. Der Mann war auf das Heilbronner Rathaus gekommen, um einen Termin im Ausländeramt wahrzunehmen. Die Wartezeit war dem Mann zu lange, weshalb er versuchte sich an einer Familie vorzudrängeln. Zwischen der Familie und dem 32-Jährigen kam es zu verbalen Streitigkeiten. Diese wurde von einem 37-jährigen Security-Mitarbeiter geschlichtet. Kurze Zeit später ging der Nigerianer gezielt auf den Sicherheitsdienst-Mitarbeiter zu, beleidigte und attackierte diesen mit einem Faustschlag und einem Kopfstoß. Der mutmaßliche Angreifer wurde von anderen Wartenden von dem 37-Jährigen getrennt und bis zum Eintreffen der Streife festgehalten. Die beiden Beteiligten wurden bei der Auseinandersetzung leicht verletzt. Gegen den 32-Jährigen wurden die Ermittlungen wegen Körperverletzung aufgenommen.

Wüstenrot: Zeugen nach Unfall gesucht

Etwa 14.000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Mercedes und einem Hyundai am Montag um 18.30 Uhr an der Einmündung der Weihenbronner Straße und der Löwensteiner Straße in Wüstenrot. Aufgrund von Unklarheiten bei dem Unfallhergang sucht die Polizei nach Zeugen. Insbesondere wird ein unbekannter Zeuge, der den Unfall gesehen hat, als er mit seinem PKW an der Einmündung der Löwensteiner Straße verkehrsbedingt halten musste, gesucht. Hinweise gehen an das Polizeirevier Weinsberg Tel. 07134 9920.

