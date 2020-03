POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 04.03.2020 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Krautheim: Zeugen gesucht

Mehrere hundert Euro Schaden verursachte ein Unbekannter mit seinem Pkw beim Rangieren an einem geparkten Fahrzeug. Der Unfall ereignete sich am Dienstag, gegen 11:30 Uhr, auf dem Parkplatz vor einer Metzgerei in der Götzstraße in Krautheim. Der unbekannte Fahrer soll laut einer Zeugenaussage einen dunklen Kombi gefahren haben und beschädigte den geparkten Audi Avant. Hinweise auf den oder die Unfallverursacher werden erbeten an das Polizeirevier Künzelsau, Telefon 07940/9400.

Künzelsau: Zeugen gesucht

Etwa 5000 Euro Schaden sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Dienstag in Künzelsau auf den Parkplätzen des Carmen-Würth-Forums. Verbotenerweise befuhr ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug den Grünbereich neben den Parkplätzen in Richtung Baustellenausfahrt, wo er vermutlich im aufgeweichten Erdreich stecken blieb und zurücksetzen musste. Hierbei beschädigte er einen geparkten VW Transporter. Aufgrund der dortigen Bauarbeiten wird davon ausgegangen, dass es sich bei dem unbekannten Fahrzeug um ein weiteres Baustellenfahrzeug handelt. Zeugen werden gebeten, Hinweise dem Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940/9400 mitzuteilen.

Künzelsau: Geschädigter gesucht

Die Polizei sucht den Besitzer eines weißen Kleinwagens, der am Dienstagmorgen in Künzelsau am Heck beschädigt wurde. Der Unfall ereignete sich auf einer Sperrfläche gegenüber der Rettungswache in der Stettenbachstraße. Eine Fahrzeuglenkerin kollidierte mit ihrem Dacia Logan bei einem Einparkversuch mit einem dort geparkten Fahrzeug. Aufgrund einer Zeugin, die den Vorfall beobachtete und das Kennzeichen des Dacia ablesen konnte, wurde die Fahrzeugführerin bereits ermittelt. Nur der Besitzer des beschädigten Kleinwagens ist bislang nicht bekannt. Er wird gebeten sich beim Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940/9400 zu melden.

Forchtenberg: Kind rennt gegen vorbeifahrendes Auto

Eine ordentliche Portion Glück hatte ein neunjähriges Mädchen am Dienstagnachmittag, gegen 16 Uhr, beim Überqueren einer Straße in Forchtenberg. Zu diesem Zeitpunkt befuhr eine 51-Jährige mit ihrem VW Golf die Öhringer Straße. Auf Höhe der dortigen Kocherbrücke kam ihr ein Linienbus entgegen. Hinter dem Bus wartete die Neunjährige bis dieser an ihr vorbeigefahren war und rannte dann über die Straße in Richtung Busbahnhof. Auf der Straße kollidierte das Mädchen dann mit dem vorderen linken Kotflügel sowie der linken Tür des Autos der 51-Jährigen. Hierbei wurde das Kind leicht verletzt. Am Pkw entstand kein Schaden.

Öhringen: Autofahrt endet im Acker

Etwa 4000 Euro Schaden sind das Ergebnis eines Unfalls am Dienstagmittag bei Öhringen. Ein 31-Jähriger kam mit seinem Pkw auf dem Weg von Öhringen-Michelbach in Richtung Neuenstein-Obersöllbach nach rechts in den Grünstreifen. Beim Gegenlenken verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Die Fahrt endete nach 30 Metern im angrenzenden Acker. Der Fahrer des Pkw wurde hierbei leicht verletzt.

