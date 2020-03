Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilungen der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 04.03.2020

Heilbronn (ots)

Brackenheim: Brandstifter gefasst

Am Freitag vergangener Woche gelang es der Polizei, einen mutmaßlichen Brandstifter in Brackenheim-Botenheim zu ermitteln. Der 32-Jährige hatte bereits am frühen Morgen einen Feuerwehreinsatz ausgelöst, indem er über den Notruf einen nicht existierenden Brand in der Hindenburgstraße gemeldet hatte. Am Vormittag entdeckte dann der Vermieter des Mannes, dass im Keller seines Mehrfamilienhauses in der Wilhelmstraße ein Feuer gelegt worden war. Glücklicherweise erloschen die Flammen selbstständig, ohne großen Schaden anzurichten. Ermittlungen führten zu dem 32-Jährigen. In seiner Wohnung hatte er ebenfalls versucht, einen Brand zu legen, doch auch dieses Feuer ging aus. Der polizeibekannte Mann kam am Freitag zunächst in psychatrisch-stationäre Behandlung. Am Montag wurde der Tatverdächtige vorläufig festgenommen und am Dienstag beim Amtsgericht Heilbronn vorgeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ ein Richter Haftbefehl, der in Vollzug gesetzt wurde. Der 32-Jährige wurde in eine JVA eingeliefert.

