Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Verkehrskontrolle - 22-Jährige mit 1,46 Promille ertappt

Wolfsburg (ots)

Königslutter, Rottorfer Straße 14.03.2019, 08.10 Uhr

Mächtig gefeiert haben muss eine 22 Jahre alte Königslutteranerin am Mittwochabend. Als die 22-Jährige am Donnerstagmorgen um 08.10 Uhr auf der Rottorfer Straße durch die Polizei kontrolliert wurde, bemerkten die Kommissare Alkoholgeruch in der Atemluft der jungen Frau. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest erbrachte stattliche 1,46 Promille. Der jungen Fahrerin wurde daraufhin im Klinikum in Königslutter eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Die Polizei warnt davor, sich nach einer durchzechten Nacht leichtfertig hinter das Steuer eines Kraftfahrzeugs zu setzen. Auch wenn man sich körperlich fit fühlt, dauert der Abbau des Alkohols oftmals wesentlich länger als gedacht.

